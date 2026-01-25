Дмитриев: весь мир восхищается усилиями ОАЭ по установлению мира

В ходе встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном спецпредставитель президента РФ передал эмиратскому лидеру приветствие от Владимира Путина и его благодарность за проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил организаторов и восхитился ролью ОАЭ в мирном урегулировании конфликтов.

"Очень признателен за встречу. <...> Весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и их усилиями по установлению мира", - говорится в сообщении Дмитриева в X.

Ранее из заявления эмиратского информационного агентства WAM стало известно, что стороны в ходе встречи затронули вопросы, касающиеся "сотрудничества и совместной работы ОАЭ и России, а также перспективы развития отношений в различных областях, прежде всего в экономической и инвестиционной".

В ходе встречи Дмитриев также передал эмиратскому лидеру приветствие от президента РФ Владимира Путина и его благодарность за проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.