ТАСС: участились случаи, когда украинцы пытаются напролом пройти границу

В российских силовых структурах отметили, что в Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украинцы выбирают опасные маршруты, чтобы сбежать из страны, и не ехать на фронт. Участились случаи, когда они пытаются напролом прорвать границу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт. Участились случаи, когда группы украинских граждан пытаются напролом прорвать границу и сбежать за рубеж", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов. По данным официальных лиц, отметил он, лидерство по количеству нелегальных попыток пересечь границу занимает направление Румынии, а на втором месте - направление Молдавии.