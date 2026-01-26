Рябков: Россия обеспечит свою безопасность даже в отсутствие ДСНВ

Замглавы МИД РФ отметил, что договор был приостановлен из-за ухудшения линии Вашингтона в отношении Москвы

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия сможет обеспечить свою безопасность даже в отсутствие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, что будет после ДСНВ. "Ничего", - сказал Рябков. "Ничего - в том смысле, что ничего не будет на замену. И ничего - в том смысле, что наша безопасность все равно будет гарантирована", - ответил он на уточняющий вопрос о том, планирует ли Россия предпринимать действия в связи с истечением срока действия договора.

"Даже в отсутствие договора, который, собственно говоря, нами был приостановлен с учетом драматического ухудшения линии Вашингтона в отношении России, - заверил замминистра. - А также серьезных отклонений американской стороны от требований договора, о чем мы не раз говорили еще с администрацией [прежнего президента США демократа Джо] Байдена".

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2025 года сообщил на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

22 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия все еще не получила предметного ответа США на эту инициативу.