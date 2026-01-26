Рябков: международное сообщество плохо воспримет эгоизм США по слому ДСНВ

Москва вновь призывает Вашингтон "взвесить возможность пойти по более здравому и ответственному пути", отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международное сообщество замечает проявляемый США внешнеполитический и военно-политический эгоизм по слому Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), критика проводимой Вашингтоном линии неизбежна. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что изначально руководство США положительно оценило инициативу президента России Владимира Путина о возможном продолжении соблюдения количественных ограничений по ДСНВ сроком еще на один год по истечении действия документа 5 февраля 2026 года при обоюдном интересе и готовности Москвы и Вашингтона придерживаться правил. Однако, как отметил замглавы МИД РФ, с середины зимы 2025 года и до настоящего времени Соединенные Штаты "демонстрируют, в общем-то, полнейшее безразличие к тому, что будет происходить дальше".

"Мы из этого делаем вывод, что договор США, по-большому счету, не нужен. Как не нужны и ограничения в этой сфере. Мне кажется, это проявление внешнеполитического и военно-политического эгоизма, который очень свойственен сегодняшнему Вашингтону. Но это не остается незамеченным международным сообществом, - заметил Рябков. - И международное сообщество будет резко критиковать эту линию. Это неизбежно".

В связи с этим замглавы российского дипведомства указал, что единственными, кто шел и продолжает идти на шаги "по слому несущих опор архитектуры международной безопасности", были США, Россия "никогда не была первой в этой сфере" и лишь давала соответствующий ответ на американские действия.

Рябков подчеркнул, что Москва вновь призывает Вашингтон "взвесить возможность пойти по более здравому и ответственному пути". "По пути конструктивного отклика на наше предложение. Это важно во многих смыслах, в том числе и с учетом того, что мы приближаемся к очередной обзорной конференции в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", - уточнил он.

"И пока еще есть шанс найти здравую разумную основу для навигации по бурному морю международных отношений в данном конкретном аспекте, можно это еще успеть сделать. До 5 февраля осталось пусть и совсем немного времени, но оно еще не истекло", - констатировал замглавы МИД РФ.

О предложении президента РФ по ДСНВ

Путин сообщал 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в феврале 2026 года срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отмечал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп называл предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона так и не поступало.