Постпредство РФ: военный кредит ЕС Украине навесил "долговое ярмо" на европейцев

Негативные тенденции приобретут необратимый характер для будущих поколений жителей Европы, заявили газете "Известия" российские дипломаты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз навесил на своих граждан "долговое ярмо" из-за стремления оказать помощь Украине на сумму €90 млрд за счет займов, что скажется на будущих поколениях европейцев, заявили газете "Известия" в постпредстве РФ при ЕС.

"Справедливы ли такие схемы (покрытия военных нужд за счет заимствований - прим. ТАСС) по отношению к европейцам, на которых фактически навешивается "долговое ярмо"? <...> Если этот курс будет продолжен, то негативные тенденции приобретут необратимый характер", - сообщили в постпредстве.

Российские дипломаты также отметили, что предложенная Еврокомиссией программа вооружения ЕС SAFE на сумму €150 млрд является "удобным способом" покрыть военные нужды за счет общего долга, но платить за это будут будущие поколения.