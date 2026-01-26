В Екатеринбурге и Казани начали работу генконсульства Индии

Посол Индии в РФ Винай Кумар выразил уверенность, что генконсульства послужат катализатором для дальнейшего развития связей двух стран по широкому спектру вопросов, в том числе в торгово-экономической сфере

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Индийские генконсульства в Казани и Екатеринбурге уже приступили к работе и послужат катализатором связей стран. Об этом заявил посол Индии в РФ Винай Кумар на праздновании Дня республики.

"Рад сообщить, что индийские консульства в Екатеринбурге и Казани начали свою работу", - сказал дипломат.

Посол выразил уверенность, что генконсульства послужат катализатором для дальнейшего развития связей двух стран по широкому спектру вопросов, в том числе в торгово-экономической сфере.

Кумар подчеркнул, что под руководством лидеров стран Владимира Путина и Нарендры Моди партнерство Москвы и Нью-Дели "значительно расширилось и углубилось".

День республики ежегодно отмечается в Индии 26 января. В этот день в 1950 году вступила в силу конституция независимой страны.