Путин похвалил проект Ленобласти по сопровождению реабилитации участников СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил проект Ленинградской области по сопровождению реабилитации участников СВО. Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где в том числе встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Во время встречи глава региона рассказал о запуске кластера комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей. Кластер одновременно предусматривает и протезирование, и обучение, и трудоустройство участников СВО. По данным Дрозденко, уже 63 человека прошли протезирование, 275 - трудоустроены.

Глава государства поинтересовался, где находится сам центр. В свою очередь Дрозденко доложил, что центры расположены по всей области.

"Очень хорошие", - прокомментировал Путин.