Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет"

Глава государства работает в Санкт-Петербурге, там он встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет".

Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, там он встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Помните, вам жаловались постоянно на большой полигон "Новый свет". Мы его с 1 января закрыли", - доложил глава региона во время встречи.

"Отлично. Молодцы", - отреагировал Путин.