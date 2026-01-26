Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет"
Редакция сайта ТАСС
17:11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил власти Ленинградской области за закрытие полигона "Новый свет".
Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, там он встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
"Помните, вам жаловались постоянно на большой полигон "Новый свет". Мы его с 1 января закрыли", - доложил глава региона во время встречи.
"Отлично. Молодцы", - отреагировал Путин.