"Свежий взгляд лишним не бывает". Путин о ветеранах СВО на госслужбе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался президенту, что иногда бывает непросто, но самое главное - у участников программы "Время героев" огромный заряд на работу

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил свежий взгляд ветеранов СВО, которые приходят на государственную службу.

Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Во время встречи глава региона рассказал, что сейчас в Ленинградской области руководящие должности занимают два человека, прошедшие программу "Время героев". Кроме того, область запустила свою программу, в рамках которой на различные должности пришли 15 человек.

"И как вам они?" - поинтересовался Путин.

Дрозденко признался, что иногда бывает непросто, но самое главное - у участников огромный заряд на работу.

"Так называемый свежий взгляд, он лишним не бывает", - отметил Путин.