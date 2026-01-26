Путин: Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

Президент РФ отметил, что при этом продолжаются атаки беспилотников на российскую территорию

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Россию просят не наносить удары по украинской инфраструктуре, хотя атаки беспилотников на РФ продолжаются. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Читайте также Аварийные отключения света и закрытие супермаркетов. ВС РФ ответили на атаки ВСУ

Глава региона рассказал о мерах по защите области от атак БПЛА. "Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются]", - сказал Дрозденко, показывая презентацию.

"Да", - отметил Путин. "А нас просят этого не делать", - добавил президент.

Путин 26 января работает в Санкт-Петербурге. Он пообщался здесь с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, а также провел рабочие встречи с Дрозденко и с губернатором Петербурга Александром Бегловым. 27 января Путин примет участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.