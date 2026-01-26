Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга

Президент отметил, что это единственный такой город в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный такой город в России.

Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель региона рассказал президенту о том, как ведется работа по восстановлению и развитию Выборга.

Дрозденко в том числе доложил, что власти ведут работу по капитальному ремонту центра города, где расположены жилые дома. "Работы еще выше крыши", - добавил Дрозденко.

"Надо восстанавливать это. Действительно, это единственное, наверное, место в России такое", - сказал в свою очередь Путин.