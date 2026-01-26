Путин обратил внимание на рост туристического потока в Выборге

За последние 10 лет турпоток в городе вырос в 3,5 раза, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге. Глава государства в понедельник, 26 января, работает в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель региона среди прочего рассказал, как ведется работа по восстановлению и развитию Выборга.

"Увеличивается поток туристов", - обратил внимание Путин и поинтересовался, есть ли в городе туристический сбор.

Дрозденко сообщил, что сбор был введен в 2025 году.

Губернатор Ленобласти доложил президенту, что за последние 10 лет турпоток в Выборг вырос в 3,5 раза. "А если брать и туристов, и посетителей, то за прошлый 2025-й год - рекорд: два миллиона. Нагрузка сумасшедшая на город", - отметил глава региона. Росту популярности Выборга у путешественников способствовали в том числе реставрация исторического центра города, обеспечение транспортной доступности, благоустройство и насыщенный событийный календарь.

Дрозденко также рассказал на встрече о планах реконструкции квартала Сета Солберга под театрально-культурный центр. Ранее для реализации проекта планировалось привлечь средства европейских партнеров, но теперь есть решение о восстановлении квартала за счет средств региона при софинансировании федерального центра и частных инвесторов, отметил он.