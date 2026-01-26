Посольство: РФ требует от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

В российском диппредставительстве отметили, что блокада стала беспрецедентным по жестокости преступлением

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Российская сторона требует от властей Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов и их пособников геноцидом народов СССР. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в ФРГ по случаю отмечаемого 27 января Дня полного освобождения города от фашистской блокады.

"Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР. Также в очередной раз призываем распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальности", - отметили в дипмиссии. В комментарии обращается внимание на то, что "времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше".

В российском посольстве напомнили, что блокада Ленинграда - "это беспрецедентное по жестокости и бесчеловечности преступление, которое не имеет аналогов в истории". "В течение почти 900 дней и ночей нацисты и их приспешники стремились стереть город с лица земли и полностью уничтожить его население, включая стариков, женщин, детей", - указали в дипмиссии.

"Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа", - подчеркнули в посольстве. Там напомнили, что, однако, свобода была достигнута ценой огромных жертв - за время блокады от голода, холода и бомбежек погибло более 1 млн человек. "Сегодня мы чтим память каждого из них. Подвиг жителей осажденного Ленинграда никогда не будет предан забвению", - подчеркивается в комментарии.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.