Захарова: человечество должно оставить закладку на дате 27 января 1944 года

Официальный представитель МИД РФ назвала блокаду Ленинграда "одной из самых трагических и тяжелых страниц в истории страны"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дата снятия блокады Ленинграда - 27 января 1944 года - должна всегда оставаться в памяти и на совести человечества, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что 872 дня блокады были одними из самых страшных страниц в мировой истории.

"Это важнейшая историческая страница нашей жизни, которая никогда не должна быть перевернута и забыта. На этой странице всегда должна оставаться закладка", - сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Она считает, что блокада города - "это одна из самых страшных страниц в истории мира". "Этот же мир уже был просвещенный. Люди, сотворившие это зло, уже так или иначе знали, что такое гуманитарное, международное право, права человека, договоры, обязательства, ответственность", - пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Мы должны всегда помнить, переживать те страшные минуты, часы, дни, месяцы, годы так, чтобы помнилось, в том числе передавать будущим поколениям эту историю. Не как пережиток времени, архивные документы, а как живую память", - полагает Захарова.

Она также назвала блокаду Ленинграда "одной из самых трагических и тяжелых страниц в истории страны" и напомнила, что ежегодно 27 января в России отмечается День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинград во время блокады

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Население Ленинграда к ее началу составляло 2 млн 887 тыс. жителей. Историки отмечают, что точное число жертв блокады установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.