На Камчатке председатель Заксобрания покинула свой пост

Полномочия Ирины Унтиловой будут прекращены с 2 февраля

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 января. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова досрочно сложила свои полномочия по личным причинам, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Депутаты на 55-й сессии утвердили отставку спикера краевого парламента. Ранее Ирина Унтилова обратилась в Законодательное собрание с соответствующим заявлением. Свое решение она аргументировала личными причинами", - рассказали в Заксобрании Камчатки.

Ее полномочия будут прекращены с 2 февраля 2026 года. О том, кто займет пост председателя краевого парламента пока не сообщается.

Унтилова занимала пост председателя Законодательного собрания Камчатки с октября 2021 года, приоритетными направлениями в ее работе были повышение качества жизни населения, поддержка семей с детьми, участников СВО и членов их семей, представителей КМНС, а также вопросы бюджетной обеспеченности региона, развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, охрана окружающей среды и др.