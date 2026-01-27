Действующего мэра Норильска переизбрали на пост главы города

Речь идет о Дмитрии Карасеве

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Глава города Норильска Дмитрий Карасев переизбран на пост мэра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

В связи с изменением федерального и краевого законов очередные выборы прошли в регионе по-новому. В соответствии с установленной процедурой губернатор Красноярского края представил в городской совет Норильска две кандидатуры - Дмитрия Карасева и председателя комиссии по городскому хозяйству Романа Сербина.

"Сегодня на сессии Норильского городского совета депутатов главой города избран единогласно член партии "Единая Россия" Дмитрий Владимирович Карасев", - сообщил Пономаренко.

Карасев занимает пост мэра Норильска с января 2021 года и в январе 2026 года у него истекал пятилетний срок полномочий. Ранее, кандидаты на пост мэра Норильска выдвигались на пост главы города самостоятельно, затем конкурсная комиссия оценивала их программы и отбирала претендентов на пост градоначальника. После чего Горсовет выбирал мэра из предложенных кандидатов.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают более 175 тыс. человек, это второй по численности населения город в Красноярском крае.