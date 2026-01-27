Комитеты СФ провели консультации по кандидатам на должности замов генпрокурора
Редакция сайта ТАСС
09:17
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет СФ по обороне и безопасности, а также комитет СФ по госстроительству совместно провели консультации по кандидатурам Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генпрокурора РФ.
Ранее в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должности заместителей генерального прокурора РФ Бажутова и Табельского.
Заместители генерального прокурора назначаются на должность президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.