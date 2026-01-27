В России треть преступлений, за которые назначают реальное заключение, тяжкие

Около половины преступлений составляют небольшой и средней тяжести, отметил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Сергей Бажутов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около трети преступлений, по которым в России назначается реальное лишение свободы, составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Сергей Бажутов.

"Если лица осуждаются впервые за преступление небольшой и средней тяжести в отсутствие отягчающих обстоятельств, то наказание, связанное с лишением свободы, такому подсудимому назначить нельзя. А за тяжкие и особо тяжкие у нас в среднем по России это около 30 процентов. Какие-то субъекты переходят за эту цифру, там 35-36%, какие-то меньше, но в среднем треть преступлений", - сказал Бажутов, выступая в Совете Федерации, где рассматривается его кандидатура на должность заместителя генпрокурора.

При этом, по его словам, около половины преступлений составляют преступления небольшой и средней тяжести. "Сказать, что у нас сильно суровое и жесткое наказание и уголовное законодательство, нельзя", - отметил он.

"То, что у нас снижается количество уголовных дел, где людей приговаривают к реальным срокам лишения свободы, - это положительный момент. Он связан, в частности, с тем, что появились новые виды наказаний, суды все активнее их применяют, назначают другие наказания, не связанные с лишением свободы", - добавил представитель Генпрокуратуры.