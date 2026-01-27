Депутат Шеремет: западные чиновники похожи на Попандопуло

Они пытаются поделить барыши от заказов на оружие и его продажу Украине, отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Европейские чиновники напоминают бандита Попандопуло из советской комедии "Свадьба в Малиновке", пытаясь поделить барыши от заказов на оружие и его продажу Украине. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Здесь как говорится "все дело в шляпе", ведь на фоне спровоцированного Западом кровавого конфликта на Украине, они (европейские чиновники - прим. ТАСС) неустанно зарабатывают колоссальные деньги на поставках летального оружия. А грязные барыши им сложно поделить внутри своей ненадежной коалиции, поэтому у них складывается такая же картина как у персонажа Попандопуло из фильма "Свадьба в Малиновке": "А я себя не обделил?", - считает депутат.

В середине января издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разошлись в позициях по вопросу закупок оружия для Украины в рамках пакета помощи в €90 млрд, Германия и Нидерланды считают, что часть суммы должна быть потрачена на покупку американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям. При этом Франция выступила против приобретения у Великобритании дальнобойных ракет Storm Shadow для нужд ВСУ в рамках пакета помощи, сообщила газета The Daily Telegraph.