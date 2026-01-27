Депутат Белик: противоречия нарастают внутри ЕС в части оборонной политики

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Противоречия в отношениях между странами Евросоюза нарастают в вопросе оборонной политики. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Франция выступила против приобретения у Великобритании дальнобойных ракет Storm Shadow для нужд ВСУ в рамках пакета помощи объемом €90 млрд. По данным издания, в Париже предлагают отдать приоритет компаниям из ЕС.

"Сегодня Франция решительно отстаивает свою оборонную промышленность, развивает тесное партнерство с ближайшими партнерами в Европе и пытается утвердить свою лидирующую роль в Евросоюзе, провозглашая независимую внешнюю политику. Одной из ключевых причин противоречий в отношениях между странами выступает оборонная политика ЕС. Будучи постоянным членом Совбеза ООН и ядерной державой, Франция последовательно добивается достижения стратегической автономии Европы, вызывая активное сопротивление со стороны Германии и многих других членов сообщества", - считает Белик.

Он напомнил, то брекзит в свое время стал ярким примером внутреннего конфликта, обнажившего глубинные разногласия в интересах и представлениях о будущем Европы, после выхода Великобритании из ЕС усугубились противоречия Берлина и Парижа.