Москалькова предложила открыть пункт пропуска с Украиной для воссоединения семей

Омбудсмен отметила, что у находящихся на украинской территории россиян закончился срок действия загранпаспортов, из-за чего они не могут выехать оттуда через третьи страны

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть вопрос об организации пункта пропуска на границе с Украиной, чтобы находящиеся там граждане России могли воссоединиться со своими близкими. Об этом она сообщила на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

"Наверное, надо обсудить и может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан [на Украине], которые бы хотели приехать к своим родным и близким [в Россию]", - сказала Москалькова.

По ее словам, срок действия загранпаспортов у граждан РФ, находящихся на Украине, закончился, и они не могут выехать оттуда даже через третьи страны.

Москалькова отметила, что за последний год воссоединено более 50 семей, разлученных с момента эскалации конфликта, этим вопросом она занимается с украинским коллегой.