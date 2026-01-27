Слуцкий отметил снижение поддержки Украины со стороны Европы

"Круг возможностей" по поддержке киевского режима начинает сжиматься, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Европа постепенно теряет возможность поддерживать киевский режим. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке передачи систем ПВО Patriot Украине.

"Круг возможностей" по поддержке киевского режима начинает сжиматься, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - Заявление далеко не техническое с учетом того, что Германия все годы конфликта была практически основным военным донором Украины".

Депутат обратил внимание, что решение Германии - не единичный случай. "The Telegraph пишет о "внезапной смене приоритетов Франции": Париж резко выступил против закупки ракет Storm Shadow для Украины за счет Европы", - констатировал он, отметив, что "прозрение Европы неизбежно".

По мнению главы думского комитета, своими действиями европейцы признались, что "накачка бандеровцев вооружением против России пробила брешь в европейском контуре обороны". По мнению Слуцкого, этому в том числе поспособствовало поведение главы киевского режима Владимира Зеленского, "когда он с трибуны Давоса в хамской манере оскорбил своих же многолетних евроспонсоров".

"Это дает немалый козырь политическим силам в странах Старого Света, ориентированным на национальные интересы и выступающим против продолжения поддержки Украины", - заключил парламентарий.