Гатилов в День памяти жертв Холокоста призвал Запад пресечь обеление нацистов

Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны и подвиге советских воинов-освободителей, отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Странам Запада следует пресекать уродливую практику обеления нацистских преступников и предания забвению подвига тех, кто избавил будущие поколения от ужасов фашизма. Об этом по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов и потушивших пламя Холокоста", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Telegram-канале постпредства.

Гатилов подчеркнул, что в России помнят "обо всех участниках этой колоссальной драмы: и о преступниках, и об их жертвах, и о героях - бойцах Красной Армии и союзных войск, освободивших мир от коричневой чумы". Российский постпред обратил внимание на заявление представителя ЕС в Женеве о том, что "сегодня попытки искажения истории и нашей общей памяти приобретают все более изощренные формы". "Не можем с этим не согласиться, - указал Гатилов. - Было бы правильно, если бы страны коллективного Запада прислушались к этим словам и пресекали, наконец, уродливую практику обеления нацистских преступников и предания забвению подвига тех, кто избавил будущие поколения от ужасов фашизма".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.