Титов рассказал в ООН о путях развития сотрудничества в сфере цифровизации

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития считает, что партнерство возможно как со странами, у которых есть нужные технологии, так и с теми, у кого их не хватает

ООН, 27 января. /ТАСС/. Работа по цифровизации в налоговой и банковской сферах должна координироваться между странами, обладающими нужными технологиями. Также сотрудничество может развиваться с государствами, которым недостает таких систем, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Партнерство может развиваться по двум основным направлениям. Во-первых, партнерство между государствами, у которых есть подобные системы и странами, которым недостает подобных технологий в экономике. Помимо этого, партнерство может устанавливаться между странами, которые уже обладают подобными системами, так как такая работа должна координироваться", - сказал он в ходе своего выступления на Партнерском форуме Экономического и социального совета ООН по теме цифровых налоговых и банковских сервисов.

Титов указал, что Россия сотрудничает с некоторыми странами по предоставлению своих наработок в этой сфере, в том числе с Киргизией, Узбекистаном и Саудовской Аравией.