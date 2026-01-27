СФ обсудит соглашение между РФ и Белоруссией о защите граждан от преследований

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит ратификацию соглашения между Россией и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими странами и международными органами юстиции. Также на повестке палаты парламента - ратификация соглашений с Никарагуа и Мьянмой о защите в сфере международной юстиции.

В повестке Совфеда ратификация соглашения между Россией и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими странами и международными органами юстиции. Документ на рассмотрение в Госдуму 9 января 2026 года внес президент РФ Владимир Путин.

Документ основан на принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Речь в том числе идет о принципах невмешательства во внутренние дела других стран и суверенного равенства государств.

Также в повестке ратификация соглашений с Никарагуа и Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. Ратификация документов будет способствовать конструктивному сотрудничеству стран в вопросах защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.

Кроме того, будет обсуждаться закон, направленный на упрощение и регулирование процесса перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности.