ГД заслушает доклад Москальковой и обсудит работу центров поддержки экспорта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы заслушают на пленарном заседании доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, а также обсудят проект закона об изменении порядка работы региональных центров поддержки экспорта для малого и среднего бизнеса.

В начале заседания перед депутатами выступит с докладом о работе за 2025 год Москалькова, после чего запланированы ответы на вопросы парламентариев. Также запланированы выступления председателей профильных комитетов и представителей политических фракций ГД, а также аудитора Счетной палаты РФ.

Также Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который меняет порядок работы региональных центров поддержки экспорта для малого и среднего бизнеса. Законопроект переводит установление требований в сферу полномочий федерального органа, отвечающего за нормативное регулирование внешней торговли - Минпромторга России.

Отдельно в тексте документа закрепляется роль АО "Российский экспортный центр" - он будет заниматься мониторингом соблюдения требований центрами и анализом результатов их работы, а также подготовкой методических материалов по экспортной деятельности для МСП. Если при мониторинге выявляются нарушения требований, РЭЦ направляет информацию в уполномоченное ведомство, после чего решения принимаются с учетом норм бюджетного законодательства. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.