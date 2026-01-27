Дмитриев: Стармер не способен решать проблемы Великобритании

Британский премьер не может бороться с преступностью мигрантов и другими сложными вопросами, заявил спецпредставитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не способен решать внутренние и внешнеполитические проблемы страны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Он [Стармер] не может бороться с бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и преступностью мигрантов. Он не может изменить воинственную политику правительства Великобритании в пользу мира", - написал он в X.

По его мнению, текущая политика Лондона может обернуться серьезным кризисом и вызвать негативную реакцию со стороны Вашингтона.

Так Дмитриев прокомментировал новости о визите британского премьер-министра в Китай 28 января.