Дмитриев: Стармер не способен решать проблемы Великобритании
21:12
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не способен решать внутренние и внешнеполитические проблемы страны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Он [Стармер] не может бороться с бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и преступностью мигрантов. Он не может изменить воинственную политику правительства Великобритании в пользу мира", - написал он в X.
По его мнению, текущая политика Лондона может обернуться серьезным кризисом и вызвать негативную реакцию со стороны Вашингтона.
Так Дмитриев прокомментировал новости о визите британского премьер-министра в Китай 28 января.