В "Будущем БРИКС" исключили превращение организации в аналог НАТО

Согласно докладу, в подготовке которого принимали участие 25 политиков, общественных деятелей, представителей научного и академического сообщества из стран-участниц объединения, трансформации в антизападный блок в ближайшее время не произойдет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Превращение БРИКС в антизападный альянс или аналог НАТО в ближайшей перспективе крайне маловероятно. Об этом говорится в экспертном докладе "Будущее БРИКС", подготовленном центром "Дипломатия знаний" РГГУ при участии Центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Минобрнауки России, текст доклада поступил в распоряжение ТАСС.

В подготовке доклада приняли участие 25 экспертов из стран БРИКС и БРИКС+ - политики, общественные деятели, представители научного и академического сообщества, а также руководители и сотрудники НКО из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Вьетнама, Ирана, Колумбии, Пакистана и Эфиопии. Исследование было проведено в формате экспертного опроса. Материал посвящен трансформации объединения, эффектам расширения и роли молодежи в формировании новой многополярной повестки.

"Ближайшая трансформация в военно-политический антизападный альянс признана маловероятной. Сценарий полного превращения БРИКС в аналог НАТО или в открыто конфронтационный блок в ближайшей перспективе оценивается экспертами как крайне маловероятный. Это обусловлено перечисленными выше структурными ограничениями (разнородность, прагматизм), а также тем, что подобная трансформация нанесла бы серьезный экономический ущерб многим участникам", - говорится в материале.

Авторы также указывают, что само определение БРИКС как "антизападный альянс" некорректно. "Абсолютное большинство экспертов категорически отвергают упрощенное определение БРИКС как объединения "против Запада". Подчеркивается, что фундаментальная цель организации - не конфронтация, а многополярность, диверсификация связей, усиление голоса глобального Юга и реформа глобальных институтов. Ключевая логика описывается как "не против кого-либо, а за собственные интересы и альтернативные возможности", - подчеркивается в докладе.

Позиция экспертов

В частности, декан факультета гуманитарных наук Шанхайского финансово-экономического университета Ван Синьхуа отмечает, что полное превращение БРИКС во враждебный блок в ближайшей перспективе маловероятно "из-за различия интересов участников и их тесных связей с экономиками Запада". По его словам, БРИКС в первую очередь - платформа для координации между разными государствами, чьи отношения с Западом неоднородны, но которые объединяет стремление к более весомому голосу в мировых делах.

В свою очередь директор Бизнес-инкубатора БРИКС и Бизнес-инкубатора ШОС Татьяна Селиверстова обратила внимание, что изначально БРИКС формировался не как геополитический блок, а как платформа стран с разными моделями развития, которые стремятся усилить свой голос в мировой экономике и международных институтах. "Ключевая логика БРИКС - не конфронтация, а диверсификация глобальных связей и формирование более сбалансированной, многополярной системы", - указывает специалист.

По мнению научного сотрудника Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Егора Сигаури-Горского, объединение возникло не конкретно против, а скорее "вне подсистемы" международных связей западного мира, которая претендует на "мнимую универсальность". "Однако на фоне геополитической конфронтации БРИКС объективно становится структурой, куда страны стремятся для снижения рисков, связанных с Западом, чья экономическая и военная мощь переплетается с непостоянностью и известной ситуативной агрессивностью", - считает аналитик.