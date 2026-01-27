Эксперты предложили создать постоянный секретариат БРИКС

Составители доклада считают, что легитимность организации как выразителя интересов глобального Юга усиливается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. БРИКС для консолидации усилий необходимо создать постоянный секретариат. Об этом говорится в экспертном докладе "Будущее БРИКС", подготовленном центром "Дипломатия знаний" РГГУ при участии центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Минобрнауки России, текст доклада поступил в распоряжение ТАСС.

Как отмечается в документе, прием в 2024 году Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Индонезии стал поворотным моментом, значительно усилившим демографический, экономический и энергетический потенциал группы. "Расширение повысило глобальную узнаваемость БРИКС, разнообразие его ресурсов и политический вес, сделав объединение более привлекательным для широкой общественности, особенно для молодежи", - подчеркивает один из экспертов доклада, председатель фонда Noble Citizen Foundation Джестин Энтони.

Специалисты единодушно считают, что этот шаг трансформировал БРИКС из клуба крупнейших экономик в представительную платформу "мирового большинства", усиливая его легитимность как выразителя интересов глобального Юга.

Однако, как констатируют аналитики, резкое увеличение состава обострило ключевой вызов - внутреннюю разнородность. Новые члены, по их словам, привнесли не только дополнительные ресурсы, но и широкий спектр политических систем, конкурирующих региональных интересов, исторических противоречий и разных уровней экономического развития, что неизбежно усложнило процесс достижения консенсуса. "Расширение БРИКС превратило его в более широкую платформу для стран глобального Юга, повысив его международный авторитет. В то же время это усложнило координацию и ограничило способность действовать решительно", - указывает профессор Института международных отношений Папского университета Рио-де-Жанейро Марчелло Капуччи Фриссони.

Авторы доклада предупреждают о рисках замедления принятия решений и "размывания" первоначальной стратегической повестки объединения. В связи с этим выводом исследования стала необходимость срочной и глубокой институционализации БРИКС для превращения количественного роста в качественное усиление. В частности, "создание постоянного секретариата БРИКС и четкие критерии членства".

Помимо этого, эксперты предлагают развивать многоуровневую архитектуру, позволяющую формировать "коалиции желающих" по конкретным проектам, выработать общий понятийный словарь и создать механизмы урегулирования возможных разногласий между участниками. "То, усилит ли расширение БРИКС в перспективе или ослабит его, будет зависеть от того, удастся ли создать более эффективные институты и четко сформулировать цели", - резюмирует Марчелло Капуччи Фриссони.