Госдепартамент не уведомлял Россию о задержании в США россиянок

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент США не уведомлял российскую сторону о задержании двух гражданок РФ, которые якобы несанкционированно въехали на территорию военной базы в штате Калифорния. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе посольства России в Вашингтоне в ответ на запрос ТАСС.

"Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме. До настоящего момента официального уведомления от Государственного департамента, которому направлена соответствующая дипломатическая нота, не поступало", - отметили в пресс-службе диппредставительства.