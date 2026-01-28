Посол РФ в США: молодым поколениям придется бороться с неонацизмом в Европе

По словам Александра Дарчиева, "бандеровские последыши гитлеровцев" развернули масштабный террор против Русского мира

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Молодым поколениям придется продолжать борьбу с вновь поднимающим голову в Европе неонацизмом и "бандеровскими последышами гитлеровцев", которые развернули террор против Русского мира. Об этом 27 января заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Отмечая сегодня 82-годовщину полного снятия блокады Ленинграда, мы вспоминаем наших героев, отдавших неисчислимые жизни, защищая великий город, и сделавших все, выдержав нечеловеческие страдания ради победы над силами абсолютного зла - германского нацизма, - подчеркнул дипломат, выступая на памятном мероприятии в посольстве в Вашингтоне. - Почти 900 дней блокады - это летопись подвига и силы духа, моральной правоты советского народа, вставшего на защиту Родины от мала до велика. Более миллиона человек, погибших в сражениях на Лужском рубеже, Невском пятачке, Синявинских высотах и в боях за Шлиссельбург, обороняя Дорогу жизни, работая на военных предприятиях, [вспоминаем] всех, кто умер от голода и болезней, это наша незаживающая рана".

"Мы ничего не забыли, никому ничего не простили, и наш долг - передать эстафету памяти молодым поколениям, которым придется продолжать битву с вновь поднимающим голову в Европе неонацизмом и бандеровскими последышами гитлеровцев, которые с благословения европейских и местных либерал-глобалистов развернули масштабный террор против Русского мира", - сказал Дарчиев.

"27 января - и день, когда человечество скорбит по жертвам Холокоста. Именно в эту дату Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим, который стал символом устроенной нацистами фабрики смерти еврейского населения и народов Европы, включая жителей Польши, чьи правители, ослепленные русофобией, оскверняют подвиг советского воина-освободителя, спасшего европейские страны от коричневой чумы, - добавил посол. - Тяжело представить себе, какая учась ждала бы Ленинград, если бы фашисты прорвались в город или бы он был сдан, как предлагают сейчас предатели и изменники, современные наследники Власова, бежавшие на Запад".