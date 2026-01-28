Эксперты назвали враждебность США главным внешним вызовом для БРИКС

В докладе "Будущее БРИКС" отмечаются санкционное давление Вашингтона, попытки расколоть объединение, а также информационная кампания по дискредитации организации как "антизападного" блока

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Западные страны видят в успехе БРИКС угрозу, враждебность со стороны США является главным внешним вызовом для объединения. Об этом говорится в экспертном докладе "Будущее БРИКС", подготовленном Центром "Дипломатия знаний" РГГУ при участии Центра развития гуманитарных технологий "Новая эра" в рамках госзадания Минобрнауки России. Текст доклада поступил в распоряжение ТАСС.

Среди внешних вызовов для БРИКС эксперты выделяют "целенаправленное сдерживание и давление со стороны коллективного Запада". "Основным внешним вызовом эксперты называют враждебность США и их союзников, которые видят в успехе БРИКС угрозу своей гегемонии. Это выражается в санкционном давлении, попытках расколоть объединение, а также в информационной кампании по его дискредитации как "антизападного" блока", - говорится в докладе.

Также аналитики отмечают проблему структурного доминирования западных финансовых институтов. "Глобальное господство доллара и существующих финансовых систем (МВФ, Всемирный банк) порождает практические сложности для создания и масштабирования альтернативных механизмов БРИКС, таких как Новый банк развития (НБР) или расчеты в национальных валютах. При этом отмечается уверенная тенденция к дедолларизации и стремлению укрепить национальные валюты, которую поддерживает ряд стран - участниц БРИКС", - указано в тексте.

В рамках доклада иранский политолог Рухолла Модаббер выразил мнение, что восприятие англосаксонскими и американскими странами влияния БРИКС как угрозы связано с тем, что западные державы никогда не проявляли готовности "допустить создание и рост независимых институтов за пределами сферы своего одностороннего доминирования". "Угрозы со стороны США, включая потенциальные тарифы на БРИКС, вписываются в этот контекст", - пояснил он.

Преодоление трудностей

Первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что для преодоления описанных проблем необходимо убедить США, что БРИКС создается не против них, а как новая структура для объединения государств. "Основная проблема - попытка американцев "задушить" БРИКС. Помните, в один момент говорили, что страны БРИКС, которые покупают российскую нефть, допустим, или сжиженный газ будут наказаны. Такого не должно быть. И, кстати, та же Индия показала, что обычно такие угрозы не имеют серьезных последствий, потому что страна, которая уверена в себе, в своей экономике, спокойно это преодолеет. Как только американцы перестанут видеть в БРИКС серьезную угрозу своего мирового гегемонизма, думаю, этот вызов будет преодолен", - указал он.

Гендиректор Института экономических исследований при Технологическом университете Цване, член Академии наук Южной Африки Расиган Махарадж добавил, что для преодоления указанных угроз также важно укреплять отношения между членами и партнерами БРИКС, защищая их от атак со стороны объединенного Запада, но "не становясь при этом антизападными в своей ориентации".

Внутренние проблемы

Основными внутренними вызовами для БРИКС аналитики называют экономическую, политическую и культурную разнородность, геополитические противоречия и конфликты между ключевыми участниками объединения, слабость институциональных механизмов. Кроме того, часть экспертов указывает, что не все участники готовы отказаться от глубокой интеграции в западные экономические и финансовые системы.

Махарадж подчеркнул, что на этом фоне ключевой внутренней задачей для БРИКС является поддержание гармонии между своими членами, признание разнообразия их точек зрения. Политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов в свою очередь отметил, что причина таких проблем заключается в том, что еще не до конца проработано понимание того, как проводить и какую формировать экономическую модель "незападного толка". "Не все страны БРИКС верят, что можно отказаться от западной экономической "иглы". В этом большая проблема. Нет полного понимания, как проводить полицентричность в системе международных экономических отношений", - указал он.

Эксперт добавил, что также многие в мире верят, что страны Запада через некоторое время якобы будут более благоразумными. "В том числе в России некоторые думают, что мы должны вернуться к идее SWIFT. Считаю, что надеяться можно на все что угодно, на то, что на Марсе жизнь может появиться. Я все-таки сторонник того, что, если уж браться за что-то, надо доводить дело до конца", - констатировал Ибрагимов.