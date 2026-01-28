Захарова сравнила НАТО со стадом овец во главе с волком в овечьей шкуре

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в свое время членов организации "загоняли в альянс как стадо овец", ничего им не объясняя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс напоминает стадо послушных овец, которым погоняет волк в овечьей шкуре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат отметила, что в свое время членов НАТО "загоняли в альянс как стадо овец", ничего им не объясняя.

"Все [в НАТО] заявлялось именно следующим образом: есть стадо овец и все происходит на основе равноправия, на основе абсолютно идентичных возможностей. Просто со временем выделилась одна овца - она помощнее и действует как бы индивидуально, она то присоединяется к отаре, то уходит от нее на какое-то расстояние, то говорит всем остальным действовать, а сама, так сказать, наблюдает. То идет впереди", - отметила Захарова.

"И многие задавались вопросом: может быть, это баран-провокатор? Есть, кстати говоря, такое. А сейчас-то выяснилось, что это, действительно, просто волк в овечьей шкуре, который так себя и позиционировал изначально", - констатировала дипломат.