Дмитриев отреагировал на слова Сикорского о Starlink на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами подчеркнул, что глава МИД Польши из-за ненависти неверно истолковывает многие факты

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главы МИД Польши Радослав Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность", - написал он в Х, комментируя перепалку между Илоном Маском и главой польского МИД.

Маск в резкой форме отверг критику со стороны Сикорского, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными в ходе украинского конфликта. Сикорский обратился к Маску в X с вопросом, почему бы ему не остановить "использование Starlink русскими". В ответ американский предприниматель назвал его "слюнявым идиотом" и отметил, что Starlink - это хребет системы связи для украинских военных.

В начале марта 2025 года между Сикорским и Маском уже происходила перепалка в X по вопросу Starlink. Предприниматель подчеркнул, что "линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь", имея в виду терминалы Starlink на Украине. В ответ на это Сикорский пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не собираются отключать Украину от Starlink. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его "маленьким человечком", а позже - марионеткой финансиста Джорджа Сороса.