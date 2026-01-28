Роскомнадзор предложили сделать отдельным министерством

Структурная реформа позволит назначать его руководителя на должность федерального министра только после утверждения Госдумой

Редакция сайта ТАСС

© klevo/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить Роскомнадзор в отдельное министерство и утверждать кандидатуру главы ведомства Госдумой. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что руководитель Роскомнадзора назначается на должность распоряжением председателя правительства РФ, то есть без прямого участия парламента. При этом деятельность Роскомнадзора непосредственно влияет на повседневную жизнь десятков миллионов граждан.

"Прошу при следующем формировании правительства РФ рассмотреть вопрос о выделении Роскомнадзора в отдельное федеральное министерство. Эта структурная реформа позволит назначать его руководителя на должность федерального министра только после утверждения кандидатуры Государственной думой. Тем самым на деятельность Роскомнадзора будет распространяться принцип парламентского контроля, что повысит прозрачность и подотчетность этого ведомства перед обществом", - указано в письме.