Матвиенко поблагодарила Путина за вовлеченность в работу палаты регионов

Председатель СФ попросила отдельно учесть позицию президента о том, что регионы нужно "плотнее включать в выработку решений общенациональной повестки"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил в 2025 году на пленарном заседании Совета Федерации, верхняя палата парламента благодарна ему, в том числе за глубокую вовлеченность в работу палаты регионов и поддержку повышения роли парламентариев в жизни России и ее граждан. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии.

"Мы начинаем весеннюю сессию с особым настроем. На завершающем заседании 2025 года состоялось знаковое для Совета Федерации событие. Перед сенаторами выступил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он дал положительную оценку нашей работе, отметил "ключевую роль Совета Федерации в законодательном процессе", поставил перед сенаторами ряд конкретных задач. И мы благодарны главе государства за такое глубокое вовлечение в работу палаты регионов, за его последовательную поддержку и последовательную политику по повышению роли парламентариев всех уровней в жизни государства и нашего общества", - сказала она.

Президент, по словам Матвиенко, подчеркнул, что "согласие и приверженность национальным интересам представляют исключительную ценность в деятельности парламента в период глобальных перемен и исторических испытаний". "Именно на этой основе мы продолжим исполнять наши конституционные полномочия. Все поставленные главой государства задачи будут приняты к безусловному исполнению и учтены в планах Совета Федерации на весеннюю сессию", - добавила она.

Также председатель СФ попросила отдельно учесть позицию президента РФ о том, что регионы нужно "плотнее включать в выработку решений общенациональной повестки" . "У нас с вами есть для этого все необходимые механизмы, позволяющие обеспечить постоянную, детализированную "обратную связь" регионов и федерального центра", - отметила она.