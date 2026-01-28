Путин поздравил президента ЦАР с уверенной победой на выборах

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил главу российского государства за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжа Туадеру с уверенной победой на прошедших в 28 декабря 2025 года президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщила пресс-служба, российский лидер в ходе поздравления пожелал процветания народу Центрально-Африканской Республики.

Со своей стороны президент ЦАР выразил благодарность за разноплановую поддержку России, способствующую укреплению суверенитета и обеспечению безопасности его страны.

Лидеры России и ЦАР подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных связей двух государств.

"Обсудив актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей", - говорится в сообщении.