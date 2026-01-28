ЦИК ввела в постоянную эксплуатацию ГАС "Выборы" версии 2.0

Председатель комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что внедрение обновленной системы позволит вывести автоматизацию избирательных процессов на принципиально новый уровень

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России приняла решение о переводе Государственной автоматизированной системы "Выборы" версии 2.0 в режим постоянной эксплуатации. Решение было принято на заседании комиссии.

Как напомнила председатель комиссии Элла Памфилова, работа над новой версией системы началась в 2019 году при поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

"Хочу, пользуясь случаем, от всех нас - от членов ЦИК, аппарата и коллег из регионов - поблагодарить Владимира Владимировича Путина за постоянное внимание к нашей системе, понимание и поддержку. Без этого нам было бы крайне сложно решать такие масштабные и принципиальные задачи", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что внедрение обновленной системы позволит вывести автоматизацию избирательных процессов на принципиально новый уровень. При этом ключевым приоритетом при создании ГАС "Выборы" 2.0 стала технологическая независимость.

Памфилова добавила, что новая система полностью построена на отечественном программном обеспечении и российских технологических решениях в рамках политики импортозамещения. Говоря о сложности работы над проектом, глава ЦИК РФ отметила, что создание новой системы сопровождалось высокой степенью ответственности и неопределенности. "Это был путь по тонкому льду, по неизведанному полю: то ли провалишься в прорубь неизвестности, то ли пронесет", - сказала она.

Памфилова отметила, что реализация проекта стала результатом скоординированной работы комиссии, правительства и профильных ведомств. По ее словам, правительство РФ уделяло проекту особое внимание, а значительную поддержку оказали вице-премьер Дмитрий Григоренко, министерство цифрового развития, а также специалисты "Ростелекома" и Федерального центра информатизации при ЦИК РФ. Памфилова подчеркнула, что создание и внедрение ГАС "Выборы" 2.0 стало не только сложной технической, но и серьезной политической задачей, связанной с высокой степенью ответственности.

Высокотехнологичная система

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что ГАС "Выборы" 2.0 является сложной высокотехнологичной системой, которая не может быть "закостенелой" и должна постоянно развиваться. По его словам, переход к новой версии был неизбежен, поскольку прежняя система во многом базировалась на иностранных программных решениях, поддержка которых была прекращена.

Булаев подчеркнул, что ГАС "Выборы" 2.0 принципиально отличается от предыдущей версии за счет централизации. Если ранее каждый комплекс средств автоматизации фактически представлял собой автономную систему, то теперь создана единая централизованная платформа с основным и резервными центрами обработки данных, соединенными защищенными высокоскоростными каналами связи. Это обеспечивает устойчивость и бесперебойность работы системы.

Зампред ЦИК обратил внимание на регистр участников избирательного процесса, назвав его "сердцем" ГАС "Выборы" 2.0. Он отметил, что регистр формируется на основе данных Федеральной налоговой службы, МВД России и органов ЗАГС и обновляется практически в режиме реального времени. Такая модель, по его словам, позволила значительно сократить число ошибок и жалоб, связанных с уточнением данных избирателей.

Булаев также сообщил, что в системе реализованы 19 подсистем - 12 основных и семь обеспечивающих. В 2024 году они проходили поэтапное тестирование, а в 2025 году ГАС "Выборы" 2.0 использовалась в режиме опытной эксплуатации и стала основной при проведении более 5 тыс. избирательных кампаний во время единого дня голосования 2025 года, тогда как предыдущая версия 1.3.1 применялась как резервная.

Кроме того, он отметил важность встроенной подсистемы обучения кадров, предназначенной для специалистов, эксплуатирующих ГАС "Выборы" 2.0. По его словам, в нее загружены сотни обучающих материалов, которые позволяют сотрудникам избирательных комиссий и системным администраторам повышать квалификацию и осваивать возможности платформы в очно-заочном и самостоятельном формате.

По итогам работы межведомственной рабочей группы и экспертных комиссий, каждая из которых подтвердила дееспособность отдельных подсистем, было принято единогласное решение рекомендовать Центральной избирательной комиссии перевести ГАС "Выборы" 2.0 из режима опытной в режим постоянной эксплуатации, резюмировал Булаев.