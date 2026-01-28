Аш-Шараа прибыл в Москву

Самолет сирийского лидера приземлился во Внуково

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Об этом свидетельствуют кадры трансляции телеканала "Россия-24".

Самолет сирийского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с сирийским коллегой. Ожидается, что на переговорах обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

В предыдущий раз аш-Шараа посещал РФ с рабочим визитом в октябре прошлого года.