Госдума может 10 февраля рассмотреть второй пакет антифрод-мер

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский сообщил, что 9 февраля будет заседать комитет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут на пленарном заседании 10 февраля рассмотреть в первом чтении второй пакет инициатив о противодействии мошенникам. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, выступая на "Инфофоруме".

"К первому чтению мы готовимся 10 февраля, 9-го будет [заседать] комитет" - сказал депутат.

Второй пакет мер по противодействию мошенникам содержит около 20 инициатив. Предусматривается закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами: с помощью биометрии, через МФЦ, приложения или сайты банков. Также предлагается ввести детские sim-карты, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предусматривается введение нормы об ограничении количества банковских карт до 20 штук на человека.

Пакет также включает маркировку международных звонков. Так граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и избежать телефонного обмана. Отдельно закрепляется право сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", что упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.