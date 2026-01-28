Миронов: Зеленский мечтает убивать русских

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что Владимир Зеленский на деле уничтожает украинцев

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский, стремясь показать Западу свою значимость, мечтает убивать граждан России, но на деле уничтожает украинцев. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Подлец, патологический лжец и предатель украинского народа изо всех сил надувает щеки, стремясь показать западным хозяевам собственную значимость. Он мечтает убивать как можно больше русских, но на деле уничтожает украинцев", - сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что главная цель российской армии - защитить россиян и избавить Украину "от таких нацистов, как Зеленский". "Укрофюрер Зеленский вслед за своим министром обороны подтвердил желание убивать по 50 тыс. российских солдат в месяц. <...> Подобными заявлениями он лишь напоминает нам о том, что мы все делаем правильно. А заодно показывает всему миру, стоит ли с ним вести переговоры", - отметил депутат.