Комитет Совфеда по соцполитке возглавил Синицын

Сенатор ранее занимал пост первого заместителя главы комитета СФ по экономполитике

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сенатор Алексей Синицын возглавил комитет Совфеда по соцполитике. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании палаты.

"Сегодня на внеочередном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике единогласно принято решение избрать Синицына Алексея Владимировича, члена нашего комитета, представителя от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области председателем комитета. Подготовлен проект соответствующего постановления, прошу поддержать", - сказал первый замглавы комитета СФ по соцполитике Александр Варфоломеев на пленарном заседании.

До перехода в комитет СФ по соцполитике Синицын занимал пост первого заместителя главы комитета СФ по экономполитике.