Володин призвал выразить соболезнования США в связи с погибшими при снегопадах
Редакция сайта ТАСС
11:13
обновлено 11:32
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и родственникам погибших во время снегопадов в Соединенных Штатах.
Более 50 человек стали жертвами сильных снегопадов в США. Погибшие есть в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. На улицах Нью-Йорка замерзли насмерть 10 человек.
"51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада", - сказал Володин в видео, опубликованном на его канале в Max.