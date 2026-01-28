Володин призвал выразить соболезнования США в связи с погибшими при снегопадах

Погиб 51 человек, в Нью-Йорке насмерть замерзли 10 человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и родственникам погибших во время снегопадов в Соединенных Штатах.

Более 50 человек стали жертвами сильных снегопадов в США. Погибшие есть в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. На улицах Нью-Йорка замерзли насмерть 10 человек.

"51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада", - сказал Володин в видео, опубликованном на его канале в Max.