Захарова: блокада Кубы со стороны США стала бы нарушением международного права

Дипломат подчеркнула, что солидарность России с кубинским народом непоколебима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вбросы СМИ о планах администрации США по введению морской блокады Кубы вызывают глубокую тревогу на фоне произошедшего с Венесуэлой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобные "вбросы" не могут не вызывать глубокой тревоги на фоне реализованного США в начале января в нарушение основополагающих норм и принципов международного права силового захвата действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Тем более что представители администрации США неоднократно озвучивали угрозы в адрес Кубы, в том числе свою готовность "повзрывать там всех", а также в нажимном ключе предлагали Гаване пойти на некую "сделку", - отметила дипломат.

Как напомнила Захарова, Куба на протяжении уже почти 70 лет испытывает на себе гнет нелегитимно введенной против нее Вашингтоном экономической, торговой и финансовой блокады. "При этом США идут на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить ее, в том числе посредством включения Кубы в одиозный перечень "стран-спонсоров терроризма", - указала она.

В связи с этим Москва выражает надежду, что указанные публикации не имеют под собой оснований, подчеркнула представитель российского дипведомства. "Здравый смысл все же должен возобладать и в Вашингтоне. В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права, постановке национального законодательства США и введенного ими санкционного режима выше действующих международно-правовых норм, бесчеловечном посягательстве на достойную жизнь кубинских граждан, провоцировании гуманитарного кризиса на острове", - добавила дипломат.

"Наша солидарность с кубинским народом и руководством братской Кубы непоколебима", - заключила Захарова.