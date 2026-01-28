Посольство Венесуэлы в РФ предоставило адреса для писем Мадуро в США

Знаки солидарности можно отправить напрямую через обычную корреспонденцию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство Венесуэлы в России предоставило адреса, по которым можно направить письма президенту Николасу Мадуро и его жене. Они содержатся в материалах, переданных дипмиссией ТАСС.

"Знаки солидарности можно отправить напрямую через обычную корреспонденцию, - говорится в документе. - "Номера заключенных: Николас Мадуро 00734-506 и Силия Флорес 00735-506, тюрьма MDC Brooklyn".

Посольство также предлагает передавать корреспонденцию через дипмиссию по адресу: 129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, д. 4.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.