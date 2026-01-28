Россия выступила за преобразование СБ ООН с учетом участия глобального Юга

В МИД РФ обратили внимание, что между участниками Межправительственных переговоров "сохраняются существенные разногласия по всем аспектам реформенного процесса"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия придерживается принципиальной позиции в пользу выверенных преобразований Совета Безопасности ООН, в том числе посредством придания ему более демократического характера расширением участия стран глобального Юга и Востока. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе СБ ООН - постоянными представителями Кувейта и Нидерландов при Всемирной организации Тареком Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

"В ходе встречи основное внимание уделено текущему раунду МПП в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств глобального Юга и Востока", - указали в министерстве.

При этом в МИД РФ обратили внимание, что между участниками Межправительственных переговоров "сохраняются существенные разногласия по всем аспектам реформенного процесса".

"В сложившейся ситуации необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение данной тематики в действующем формате межправпереговоров без установления крайних сроков в интересах достижения максимально широкого согласия среди государств-членов", - констатировали в российском дипведомстве.