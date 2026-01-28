Заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет 16-18 февраля

Мероприятие состоится в Тегеране

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Хамидом Ганбари подготовку к запланированному на 16-18 февраля в Тегеране заседанию постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Стороны с удовлетворением отметили продолжающуюся интенсивную подготовку к запланированному на 16-18 февраля в Тегеране очередному заседанию постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты провели сверку часов по всему спектру торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и продвижение масштабных инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.