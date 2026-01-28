Путин установил День военной полиции

Такой датой станет 8 февраля

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил в России новую памятную дату 8 февраля - День военной полиции.

"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Военная полиция (ВП) - это специализированная правоохранительная структура в составе вооруженных сил, предназначенная для защиты прав военнослужащих, обеспечения законности, воинской дисциплины, охраны объектов ВС и безопасности дорожного движения. Она действует как система органов и подразделений, предотвращая преступления и нарушения в армии.

8 февраля 1812 года император Александр I подписал документ "Учреждения для управления большой действующей армией", где вводились в действие "Общие правила полевой воинской полиции" и подробно регламентировалась правоохранительная деятельность в войсках, в том числе непосредственно в день сражения. Поэтому 8 февраля является знаковой датой в истории военной полиции, именно в этот день впервые в отечественной истории из известных сегодня исторических документов встречается термин "военная (воинская) полиция".