Эксперт Стефанович считает, что дальнейшее продление ДСНВ не предусмотрено

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новые договоренности, которые могли бы появиться после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), кроме России и США, могли бы охватить Китай, Францию и Великобританию. Таким мнением с ТАСС поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО, эксперт Российского совета по международным делам и клуба "Валдай" Дмитрий Стефанович.

"Ограничить рост китайского ядерного арсенала очень важно для США; для России актуальной остается задача вовлечения Франции и Великобритании в том или ином виде. Простых решений здесь нет, вряд ли может идти речь о каких-то паритетных формулах либо о закреплении неравенства внутри ядерной "пятерки", - указал эксперт.

По его мнению, дальнейшее продление ДСНВ в принципе не предусмотрено. При этом новые договоренности о регулировании ядерного потенциала в будущем, безусловно, возможны. При выборе их формата необходимо учитывать предложенную в свое время Россией концепцию "уравнения безопасности" в отношении всех стратегических вооружений. Тем не менее, считает Стефанович, обсуждать этот вопрос еще рано, тем более что "до настоящего времени американская сторона не продемонстрировала конструктивного интереса, что досадно".

Эксперт также напомнил об угрозе дальнейшего распространения ядерного оружия и появления новых стран, у которых оно есть, что связано с ситуацией вокруг иранской ядерной программы, боевыми действиями на территории Украины, а также сокращением вовлеченности США в обеспечение безопасности их союзников и партнеров. "Безопасности больше не станет, нас ждет многосторонняя и многосферная гонка вооружений, причем ее темпы будут только нарастать. В условиях прекращения действия ДСНВ закладывается фундамент для масштабного наращивания арсеналов как ядерными сверхдержавами, так и прочими участниками международных военно-политических отношений", - заключил Стефанович.

О договоре СНВ-III

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. в Праге. Документ был рассчитан на 10 лет (до февраля 2021 года) с возможностью продления на период не более пяти лет, а также включает положение о выходе. В январе-феврале 2021 года Россия и США продлили ДСНВ на пять лет (до 5 февраля 2026-го). 22 сентября 2025 года президент России заявил, что Россия готова после истечения ДСНВ еще год придерживаться количественных ограничений по договору при условии выполнения Вашингтоном аналогичных обязательств.