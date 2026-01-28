Путин обменялся с аш-Шараа рукопожатием перед началом встречи

Лидеры двух стран обсудят отношения России и Сирии, а также ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле прибывшего с рабочим визитом в Москву сирийского руководителя Ахмеда аш-Шараа. Лидеры стран обменялись крепким рукопожатием.

В российскую делегацию входят помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, главы Минобороны - Андрей Белоусов, Минфина - Антон Силуанов, Минстроя - Ирек Файзуллин, начальник Главного управления (ранее известного как ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

После двусторонней встречи Путин и аш-Шараа продолжат переговоры в формате рабочего завтрака. В повестке встречи - отношения РФ и Сирии, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Прошлая встреча руководителей двух стран проходила здесь же, в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, чуть больше трех месяцев назад, когда аш-Шараа впервые после прихода к власти в Дамаске посетил Москву. Лидеры России и Сирии тогда проговорили около 2,5 часа.

Нынешний визит проходит накануне годовщины провозглашения Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии, которое произошло 29 января 2025 года.

